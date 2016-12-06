Трэвис Тайгерт: "О бойкоте чемпионата мира в Сочи думают не только американские спортсмены"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт отметил, что поймет, если американские бобслеисты откажутся участвовать в чемпионате мира 2017 года, который состоится в Сочи. Ранее такую информацию распространили СМИ США, заявившие, что спортсмены опасаются за "чистоту" турнира и безопасность.
– Насколько знаю, спортсмены из других стран имеют те же опасения. Ведь руководство их не слышит, – цитирует AFP Тайгерта. – Бойкот – последнее средство обратить на себя внимание. МОК дал зеленый свет на проведение этого турнира в России, тогда как в июле заявлял, что эта страна не может больше проводить крупные соревнования. Получается, честных спортсменов никто не слышит. Как они могут состязаться в стране, где нет аккредитованной допинг-лаборатории, где полностью игнорируются законы и правила? Думаю, у них есть все основания для беспокойства.
spetrov
...Хотя наши сочинские медали в допингоненужных видах спорта. В отличие от их медалей.
16:46
spetrov
gladiators79, могут. Они давно перешли границу. Но будет интересна т.н. мотивировочная часть. А вообще, думаю, Мутко прав - будет вой стоять с неделю, потом утихнет. Да и понятно было. С неделю повоют, потом праздники на носу, Рождество, Новый год, где-то в январе, полагаю, сможем отвечать. Удивлюсь, если ранее.
16:43
spetrov
Флаг в руки.
16:13