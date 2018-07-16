Соперники – о Зубкове: "Человек должен доказать свою невиновность или отойти в сторону"

Кандидат в президенты федерации бобслея и скелетона России Олег Соколов и депутат Госдумы РФ Алексей Воевода сказали, что их очень тревожит ситуация с возможной дисквалификацией действующего главы федерации Александра Зубкова.

– Это нас очень сильно тревожит, – сказал Соколов. – Мы кричим об этом на всех углах. Мы можем остаться без международных соревнований на два года. Повторю, все должно быть по закону. Человек должен доказать свою невиновность или отойти в сторону.

– Мы не пытаемся в войти в конфронтацию с нынешней федерацией, мы за законность, – добавил Воевода. – Это может пойти в минус всему российскому спорту. Могут быть скандалы, а они не нужны. Есть международная повестка, есть письма от спортсменов и тренеров, которые мы не можем игнорировать. Должна быть здоровая федерация. Есть нарушения, которые нужно устранять. За нами очень внимательно следят на Западе, и мы не должны подставляться. Повторю, мы не хотим конфликтовать, мы за реальный бобслей. Будем считать, что это наш лозунг. (Дмитрий ГИРИН)