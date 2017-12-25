МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на Олимпиаде

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко отметил, что у МОК к варианту формы бобслеистов возникли некоторые замечания. Пархоменко также добавил, что бобы у россиян будут бордового цвета.

- У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания, – цитирует ТАСС Пархоменко. -Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.

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