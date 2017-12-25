МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на Олимпиаде

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко отметил, что у МОК к варианту формы бобслеистов возникли некоторые замечания. Пархоменко также добавил, что бобы у россиян будут бордового цвета.
- У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания, – цитирует ТАСС Пархоменко. -Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми.
М1967
А ху-ху не хо-хо? Ну и, что дальше? Россияне вы не то одели, не так и не туда ходите, и т. д., список можно продолжать на свой, вернее, МОКа вкус.
17:45
kolos249
МОК продолжает глумиться над униженцами. То ли ещё будет в феврале!
16:00
Don
Slim Taller, главное, чтобы ты дожил до начала ЧМ-2018, чтобы над тобой поржать)
15:43
max1991cska1
а если как раньше черно-желтый-белый флаг РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
15:33
PLUT-IN
Сразу всю радугу нарисуйте.
15:25
Slim Taller
Главное,что-бы был изображён символ команды - весло.
15:11
Kezya
*к чертАм))
14:42
Kezya
... К чертям лиц, цвету кожи, языку претензий нету?... Во внешности российских спортсменов ещё не разглядели россиян?
14:41