Касьянов, Хузин и Пушкарев не стали подавать апелляции на решение CAS

Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин не стали подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать их результаты, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

27 сентября адвокаты Касьянова, Пушкарева и Хузина получили мотивировочные части решений CAS, объясняющие причины наказания этих спортсменов. У бобслеистов был месяц, чтобы подать апелляцию на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии.

- Эти спортсмены не стали подавать апелляции на решение CAS. Нет никакого смысла, - цитирует ТАСС Зубкова.

27 сентября была получена мотивировочная часть решения CAS еще по одному российскому бобслеисту - Алексею Воеводе, который был лишен золота Игр-2014 вместе с Александром Зубковым.

Суд счел убедительными доказательства нарушения антидопинговых правил этими спортсменами, которые получил от комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. Юрист Сергей Алексеев, представляющий интересы Воеводы, сообщил, что рассматривает возможность обжалования решения CAS в Европейском суде по правам человека.