Исполком IBSF подал апелляцию на решение не отстранять Зубкова и Третьякова

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) подал апелляцию на решение специальной комиссии не отстранять от соревнований россиян Александра Зубкова и Александра Третьякова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя IBSF.

Ранее стало известно, что специальная комиссия IBSF, рассмотрев мотивировочные части заключений МОК, приняла решение не дисквалифицировать спортсменов. Оба атлета были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты на Играх-2014 были аннулированы. Зубков лишился двух золотых медалей, Третьяков - одной.

- Иск уже отправлен в CAS. Какая-то ясность по срокам его рассмотрения будет в начале следующей недели, - подчеркнул представитель IBSF.

Напомним, что Зубков завершил выступления после Игр в Сочи и на данный момент возглавляет Федерацию бобслея России. Третьяков продолжает карьеру спортсмена.