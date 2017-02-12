Глава IBSF готов отстранить всю сборную России, если подтвердятся обвинения Макларена

Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани заявил, что готов приостановить членство Федерации бобслея России, если будут подтверждены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

По правилам организации, членство национальной федерации может быть приостановлено на срок до двух лет, если четыре и более спортсменов из данной страны будут признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а в случае признания вины восьми и более спортсменов – на четыре года. Это в свою очередь приведет к тому, что спортсмены из данной страны не смогут принимать участия в международных соревнованиях под эгидой IBSF.

– Если мы получим окончательные подтверждения, что некоторые спортсмены виновны в допинге, мы будем действовать согласно нашим правилам на 200 процентов, – приводит Inside the Games слова Ферриани. – Но сначала я хочу получить четкое и объективное свидетельство. Если у нас будут конкретные доказательства, мы применим правило (о приостановке членства федерации) на 100 процентов.

Перенос ЧМ-2017 из Сочи? Мы не принимали решения из-за угрозы бойкота со стороны спортсменов, я принял это решение с моим советом.

Напомним, что в декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов причастны к нарушениям антидопинговых правил. На основании этого доклада МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, а IBSF приняла решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи.