Экипажи Лохнера, Криппса и Хамрис - победители Кубка мира-2017/18

В Кенигзее состоялись последние бобслейные старты в рамках Кубка мира-2017/18. Экипаж Нико Вальтера победил в состязаниях четверок.
В общем зачете четверок первенствовал экипаж немца Йоханнеса Лохнера.
В состязаниях двоек первым стал дуэт Джастина Криппса и Джесси Ламсдена.
У женщин победу в общем зачете одержала Кайли Хамфрис Мелисса Лотхольц.
Среди россиян в состязаниях двоек лучшими стали экипажи Алексея Стульнева (десятое место) и Надежды Сергеевой (восьмое место). В четверках первенствовала команда Александра Касьянова (девятое место).
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Четверка
1. Вальтер/Куске/Редигер/Франке (Германия) - 1.37,21 (48,51 + 48,70)
2. Мелбардис/Дрейскенс/Вилкасте/Стренга (Латвия) - 1.37,57 (48,84 + 48,73)
2. Б. Майер/Вальх/Заммер/Молдован (Австрия) - 1.37,57 (48,83 + 48,74)
4. Лохнер/Вебер/Блум/Расп (Германия) - 1.37,62 (48,68 + 48,94)
5. Киберманис/Янсонс/Лусис/Микнис (Латвия) - 1.37,71 (48,89 + 48,82)
6. Фридрих/Бауэр/Гроткопп/Маргис (Германия) - 1.37,77 (48,83 + 48,94)...
10. СТУЛЬНЕВ/АНТЮХ/МАЛЫХ/КОШЕЛЕВ (Россия) - 1.38,08 (49,02 + 49,06)...
14. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/КОНДРАТЕНКО/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.38,27 (49,09 + 49,18)
15. АНДРИАНОВ/ХУЗИН/СЕЛИХОВ/МОРДАСОВ (Россия) - 1.38,30 (49,23 + 49,07)
Итоги Кубка мира
Четверки (м)
1. Лохнер (Германия) - 1652
2. Фридрих (Германия) - 1468
3. Вальтер (Германия) - 1421
4. Криппс (Канада) - 1420
5. Мелбардис (Латвия) - 1322
6. Спринг (Канада) - 1288...
9. КАСЬЯНОВ (Россия) - 1217
14. СТУЛЬНЕВ (Россия) - 882
17. АНДРИАНОВ (Россия) - 776
Двойки (м)
1. Криппс (Канада) - 1631
2. Фридрих (Германия) - 1504
3. Спринг (Канада) - 1347
4. Киберманис (Латвия) - 1336
5. Вальтер (Германия) - 1250
6. Лохнер (Германия) - 1240...
10. СТУЛЬНЕВ (Россия) - 1076
11. КАСЬЯНОВ (Россия) - 1014...
18. АНДРИАНОВ (Россия) 647
Двойки (ж)
1. Хамфрис (Канада) - 1631
2. Мейерс (США) - 1591
3. Яманка (Германия) - 1538
4. Грюбел (США) - 1493
5. Шнайдер (Германия) - 1335
6. Рислинг (Канада) - 1288...
8. СЕРГЕЕВА (Россия) - 1112...
14. РОДИОНОВА (Россия) - 922