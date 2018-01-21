Экипажи Лохнера, Криппса и Хамрис - победители Кубка мира-2017/18

В Кенигзее состоялись последние бобслейные старты в рамках Кубка мира-2017/18. Экипаж Нико Вальтера победил в состязаниях четверок.

В общем зачете четверок первенствовал экипаж немца Йоханнеса Лохнера.

В состязаниях двоек первым стал дуэт Джастина Криппса и Джесси Ламсдена.

У женщин победу в общем зачете одержала Кайли Хамфрис Мелисса Лотхольц.

Среди россиян в состязаниях двоек лучшими стали экипажи Алексея Стульнева (десятое место) и Надежды Сергеевой (восьмое место). В четверках первенствовала команда Александра Касьянова (девятое место).

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Вальтер/Куске/Редигер/Франке (Германия) - 1.37,21 (48,51 + 48,70)

2. Мелбардис/Дрейскенс/Вилкасте/Стренга (Латвия) - 1.37,57 (48,84 + 48,73)

2. Б. Майер/Вальх/Заммер/Молдован (Австрия) - 1.37,57 (48,83 + 48,74)

4. Лохнер/Вебер/Блум/Расп (Германия) - 1.37,62 (48,68 + 48,94)

5. Киберманис/Янсонс/Лусис/Микнис (Латвия) - 1.37,71 (48,89 + 48,82)

6. Фридрих/Бауэр/Гроткопп/Маргис (Германия) - 1.37,77 (48,83 + 48,94)...

10. СТУЛЬНЕВ/АНТЮХ/МАЛЫХ/КОШЕЛЕВ (Россия) - 1.38,08 (49,02 + 49,06)...

14. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/КОНДРАТЕНКО/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.38,27 (49,09 + 49,18)

15. АНДРИАНОВ/ХУЗИН/СЕЛИХОВ/МОРДАСОВ (Россия) - 1.38,30 (49,23 + 49,07)

Итоги Кубка мира

Четверки (м)

1. Лохнер (Германия) - 1652

2. Фридрих (Германия) - 1468

3. Вальтер (Германия) - 1421

4. Криппс (Канада) - 1420

5. Мелбардис (Латвия) - 1322

6. Спринг (Канада) - 1288...

9. КАСЬЯНОВ (Россия) - 1217

14. СТУЛЬНЕВ (Россия) - 882

17. АНДРИАНОВ (Россия) - 776

Двойки (м)

1. Криппс (Канада) - 1631

2. Фридрих (Германия) - 1504

3. Спринг (Канада) - 1347

4. Киберманис (Латвия) - 1336

5. Вальтер (Германия) - 1250

6. Лохнер (Германия) - 1240...

10. СТУЛЬНЕВ (Россия) - 1076

11. КАСЬЯНОВ (Россия) - 1014...

18. АНДРИАНОВ (Россия) 647

Двойки (ж)

1. Хамфрис (Канада) - 1631

2. Мейерс (США) - 1591

3. Яманка (Германия) - 1538

4. Грюбел (США) - 1493

5. Шнайдер (Германия) - 1335

6. Рислинг (Канада) - 1288...

8. СЕРГЕЕВА (Россия) - 1112...

14. РОДИОНОВА (Россия) - 922