12:03 | БОБСЛЕЙ

Демченко и Зубков награждены медалями "За отличие в военной службе"

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Обладатель трех серебряных олимпийских медалей саночник Альберт Демченко, в настоящее время занимающий пост главного тренера национальной команды, и президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Играх-2014 в Сочи две золотые награды, приказами министра обороны РФ были награждены медалями "За отличие в военной службе" I степени, информирует ТАСС.

Церемония вручения наград состоялась в Олимпийском парке Сочи в рамках торжественной церемонии принятия военной присяги новобранцами спортивных рот ЦСКА.

Капитан Демченко также является тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта, майор Зубков - начальником команды - старшим тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта.

Медалью "За воинскую доблесть" II степени награжден старший лейтенант Николай Морилов, неоднократный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4287569

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КОММЕНТАРИИ (2)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, да... А эти ВОЕННЫЕ смогут простейший АК--47 разобрать и, главное, собрать, чтобы ""запчастей"" не осталось ?????

12:24

Джин_SM(v3)

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» 1. Медалью «За воинскую доблесть» награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации: за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушной, морской) выучке; за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах; за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.

12:15