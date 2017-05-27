Демченко и Зубков награждены медалями "За отличие в военной службе"

Обладатель трех серебряных олимпийских медалей саночник Альберт Демченко, в настоящее время занимающий пост главного тренера национальной команды, и президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Играх-2014 в Сочи две золотые награды, приказами министра обороны РФ были награждены медалями "За отличие в военной службе" I степени, информирует ТАСС.
Церемония вручения наград состоялась в Олимпийском парке Сочи в рамках торжественной церемонии принятия военной присяги новобранцами спортивных рот ЦСКА.
Капитан Демченко также является тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта, майор Зубков - начальником команды - старшим тренером спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта.
Медалью "За воинскую доблесть" II степени награжден старший лейтенант Николай Морилов, неоднократный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, да... А эти ВОЕННЫЕ смогут простейший АК--47 разобрать и, главное, собрать, чтобы ""запчастей"" не осталось ?????
12:24
Джин_SM(v3)
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» 1. Медалью «За воинскую доблесть» награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации: за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушной, морской) выучке; за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах; за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.
12:15