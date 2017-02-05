Четверка Стульнева заняла пятое место на этапе Кубка мира в Иглсе

Экипаж Алексея Стульнева финишировал пятым на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе. Четверка Александра Касьянова заняла девятое место, Максима Андрианова - 11-е.

Выиграл соревнования экипаж латвийца Оскара Мелбардиса, вторым стал швейцарец Рико Петер со своими партнерами, третьим - американец Стивен Холкомб.

Иглс (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Мелбардис/Дрейскенс/Вилкасте/Стренга (Латвия) - 1.42,01 (50,88 + 51,13)

2. Петер/Фридли/Бауманн/Амрайн (Швейцария) - 1.42,06 (50,98 + 51,08)

3. Холкомб/Вальдес/Рид/Макгаффи (США) - 1.42,07 (50,95 + 51,12)

4. Фридрих/Бауэр/Гроткопп/Маргис (Германия) - 1.42,19 (51,10 + 51,09)

5. СТУЛЬНЕВ/ХУЗИН/АНТЮХ/СЕЛИХОВ (Россия) - 1.42,22 (50,99 + 51,23)

6. Вальтер/Хюбенбеккер/Вебер/Франке (Германия) - 1.42,24 (51,05 + 51,19)...

9. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/КОНДРАТЕНКО/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.42,35 (51,02 + 51,33)...

11. АНДРИАНОВ/ЛЫЛОВ/МАЛЫХ/МОИСЕЕВ (Россия) - 1.42,49 (51,25 + 51,24)