CAS отклонил апелляцию IBSF, россияне могут участвовать в соревнованиях

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение комиссии организации о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов, информирует пресс-служба IBSF.
Ранее специальная комиссия IBSF, рассмотрев мотивировочные части заключений МОК, приняла решение не дисквалифицировать россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева.
19 декабря IBSF подала апелляцию в CAS на решение комиссии допустить до соревнований под эгидой организации этих спортсменов.
Таким образом, все они могут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой IBSF.
Jurec_og
Как-то не до конца написанно- их никто не оправдал, CAS заявил что у них нету таких прав юридически, потому все остается как решила комисcия.
15:56 4 января
spetrov
Джон....Сильвер, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.
15:45 4 января
Джон....Сильвер
А что толку, на ОИ их все-равно не пустят
15:20 4 января