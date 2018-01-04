14:59 4 января | БОБСЛЕЙ

CAS отклонил апелляцию IBSF, россияне могут участвовать в соревнованиях

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Дольф СЕГААР (справа)."Без допроса Родченкова обвинять россиян нельзя"

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение комиссии организации о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов, информирует пресс-служба IBSF.

Ранее специальная комиссия IBSF,  рассмотрев мотивировочные части заключений МОК, приняла решение не дисквалифицировать  россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева.

19 декабря IBSF подала апелляцию в CAS на решение комиссии допустить до соревнований под эгидой организации этих спортсменов.

Таким образом, все они могут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой IBSF.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jurec_og

Как-то не до конца написанно- их никто не оправдал, CAS заявил что у них нету таких прав юридически, потому все остается как решила комисcия.

15:56 4 января

spetrov

Джон....Сильвер, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.

15:45 4 января

Джон....Сильвер

А что толку, на ОИ их все-равно не пустят

15:20 4 января