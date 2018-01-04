CAS отклонил апелляцию IBSF, россияне могут участвовать в соревнованиях

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение комиссии организации о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов, информирует пресс-служба IBSF.

Ранее специальная комиссия IBSF, рассмотрев мотивировочные части заключений МОК, приняла решение не дисквалифицировать россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева.

19 декабря IBSF подала апелляцию в CAS на решение комиссии допустить до соревнований под эгидой организации этих спортсменов.

Таким образом, все они могут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой IBSF.