Алексей Воевода: "Перенос чемпионата мира из Сочи - политическая игра"

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода подчеркнул, что российские спортсмены стали жертвами политической игры. Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона перенесла февральский чемпионат мира из Сочи в другое место. Организация связала это со второй частью доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 россиян были вовлечены в махинации с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Мы не должны уподобляться и бойкотировать, - приводит ТАСС слова Воеводы. - Мы должны поехать и доказать, что мы лидеры, выиграть на чужой территории. Всем нам нужно поддержать наших спортсменов, которые стали жертвами политической игры, вмешавшейся в спорт. Обидно за то, что спортсмены из других стран занимаются такими грязными вещами, как бойкот.