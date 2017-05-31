Александр Зубков: "Перед олимпийским сезоном необходимо закупить новые бобы, скелетоны"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что сборная России нуждается в приобретении современных болидов и скелетонов для полноценной подготовки и достойного выступления на Олимпийских играх-2018. Ответ на запрос должен поступить в течение недели.

- Около двух недель назад мы подали заявку и надеемся, что решение будет принято, - сказал Зубков. - Начинается олимпийский сезон, и мы объяснили, какой инвентарь нам необходимо закупить для того, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это касается бобов, скелетонов и коньков. Мы протестировали очень много машин и коньков в Пхенчхане, и есть уже конкретные предложения и идеи - что нам необходимо закупить, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх.

В прошлом году мы приобрели три машины-двойки и протестировали их. Александр Касьянов выступал на одном из болидов на Кубке мира и занял второе место. В этом году мы хотели бы пополнить команду бобами, потому что техника не закупалась в 2014 года. Это три двойки и три четверки - распределение будет как между мужским, так и женским составом команды.

Нам нужны по три скелетона в мужскую и женскую команды. Чтобы был полный комплект инвентаря - в этом году мы ставим цель получить третью женскую квоту на Олимпийские игры. Это реально, но для этого надо работать. С покупкой тянуть нельзя, потому что машины собираются долго. И я уже говорил, что механики, к сожалению, не российские, а иностранные. И они должны понимать, какая заявка и когда поступит от нас на подготовку болидов. Мне сказали в министерстве, что мы должны получить ответ в течение недели - десяти дней.