Волков – о комментариях: "Почитаешь топ-3, посмеешься. Не задевает, но чувство юмора приветствую"

Российский биатлонист Алексей Волков подчеркнул, что в последнее время не читает комментарии на различных ресурсах. По словам спортсмена, его не задевает написанное, но он приветствует чувство юмора авторов.

– Последнее время комментарии вообще не читаю, а так мне нравится, что на каких-то сайтах выделяют топ комментариев, которым лайки ставят, – приводит Калашников Media слова Волкова. – Почитаешь топ-3 комментария, посмеешься. Как правило, это такие комменты, прям с острым юмором. Не задевает, я приветствую чувство юмора.