Волков – о комментариях: "Почитаешь топ-3, посмеешься. Не задевает, но чувство юмора приветствую"

Российский биатлонист Алексей Волков подчеркнул, что в последнее время не читает комментарии на различных ресурсах. По словам спортсмена, его не задевает написанное, но он приветствует чувство юмора авторов.
– Последнее время комментарии вообще не читаю, а так мне нравится, что на каких-то сайтах выделяют топ комментариев, которым лайки ставят, – приводит Калашников Media слова Волкова. – Почитаешь топ-3 комментария, посмеешься. Как правило, это такие комменты, прям с острым юмором. Не задевает, я приветствую чувство юмора.
maksimalist
У меня только один вопрос: Кто лучше - тихоход - скорострел или скрострел - тихоход? Предлагаю ответить имяреку...
18:44
Serenky25
Почитал..посмеялся..Им дуракам на завод за копейки, а я поеду по лесу на лыжах покатаюсь.
16:57
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
IVANKOROV
Надо читать, чтобы понимать что болельщики о тебе пишут. Кроме того что читать, надо ещё критично к себе относится. Глас народа, глас Божий. Уважением к людям, которые за тебя переживают есть признак благородства души. Что касается клоунов, то их везде хватает, в том чисел и среди болел. Отделяйте зёрна от плевел, господин Забойщик Эстафеты.
16:46
Урфин_Я
Молодец! В команде по юмору он второй после Слепова... а вот как биатлонист... ну разве что скорострел ;-)
16:36