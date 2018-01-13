Вольфганг Пихлер: "Теперь никто не может сказать, что нам повезло"

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер оценил выступление команды на в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как и в Оберхофе, шведские биатлонистки заняли третьем место.
– Теперь никто не может сказать, что нам повезло, – отметил Пихлер в эфире TV4.
– На прошлой неделе это было что-то новое. Здорово, что мы снова повторили такой результат, – сказала член команды Ханна Оберг.
– Надеюсь, мы можем сделать то же самое на Играх, но мы не ждем медали, – добавила Анна Магнуссон.
maksimalist
Пихлер "слил" российский женский биатлон. Он сделал ставку на "пенсионерку" Зайцеву, варительницу борщей Шумилову, допингисток Старых и Глазырину. Не смог добиться взятия в команду Кайшевой. Передал эстафету своему протеже Касперу, который продолжил в том же духе и подложил "троянского коня" в виде согласованного с ним на этот сезон состава Коновалу. Главный вопрос: если Пихлер владеет немецкими методиками подготовки, то почему немецкие девушки с 2013 года поднялись, а наша опустились? Кто не помнит, посмотрите статистику, на момент прихода Пихлера в Россию в немецкой команде были ничего не показывающие юниорки, а у нас лидеры кубка мира. Как ему это удалось сделать незаметно для непрофессионалов и даже профессионалов, это другой вопрос. Каждый останется при своем мнении. Пихлер "слил"!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:46 13 января
Lars Berger
Как только у наших будет нормальное самочувствие - посмотрим, где окажутся эти лузеры...)
20:43 13 января
maksimalist
Я могу скззать. И что?
20:42 13 января
shpasic
тренер-допингер хвастается своими успехами, бгг))
19:51 13 января
fanatold
Урок болтуну, много сделавшему, чтобы выжить Пихлера из женскоу сборной России. Только ведь он не уймется.
19:48 13 января