Вольфганг Пихлер: "Теперь никто не может сказать, что нам повезло"

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер оценил выступление команды на в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как и в Оберхофе, шведские биатлонистки заняли третьем место.

– Теперь никто не может сказать, что нам повезло, – отметил Пихлер в эфире TV4.

– На прошлой неделе это было что-то новое. Здорово, что мы снова повторили такой результат, – сказала член команды Ханна Оберг.

– Надеюсь, мы можем сделать то же самое на Играх, но мы не ждем медали, – добавила Анна Магнуссон.