Владимир Королькевич: "Обидно, когда у тебя есть какие-то наметки, планы, а потом раз – и все срывается"

Известный специалист Владимир Королькевич в интервью "СЭ" отметил, что из СБР к нему не обращались по поводу сотрудничества. Он рассматривался в качестве кандидата на пост старшего тренера женской сборной России, но Королькевичу предпочли Сергея Коновалова.

– Вы не допускаете, что, если проблема только в оформлении вас как иностранного специалиста, вам еще предложат работать при Коновалове в роли консультанта?

– По крайней мере, пока никаких конкретных предложений ко мне не было. Если были бы вопросы, например, по моей концепции подготовки команды, наверное, мне бы их задали.

– Вы не пытались сами позвонить главе СБР Александру Кравцову и по-мужски обсудить с ним вопрос?

– Нет, я не вижу смысла ему звонить. Не хочу никого обсуждать, все-таки он руководитель, и он решил вот так. Что теперь поделаешь?

– Каковы ваши собственные планы теперь? Будете отзывать свое заявление об уходе с работы в Словении?

– Конечно, нет. Обидно, когда у тебя есть какие-то наметки, планы, а потом раз – и все срывается. Да и к тому же сейчас, когда все команды укомплектованы. Не самая корректная ситуация получилась. Но ничего, какое-то имя в биатлоне у меня есть, думаю, без работы не останусь. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Королькевича