Владимир Драчев: "Решение чехов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени - полный бред"

Серебряный призер Олимпиады в Лиллехаммере Владимир Драчев назвал полным бредом решение президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзы бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта.
Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона: ВАДА передало IBU список с фамилиями 31 биатлониста из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
- Голословно обвинять можно всех - и наших товарищей-астматиков, и спортсменов с онкологическими заболеваниями, бегающих со справками. Но вина России еще не доказана. Вы для начала докажите это. А получается так, что мы должны оправдываться за то, что могли и не делать, - сказал Драчев. - Никто не любит Россию. Как только были проблемы, все отворачивались от нас, стоит побеждать, так тянут руки здороваться и улыбаются.
- Решение чешской сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени не разделяете?
- Это полный бред, необдуманные действия президента федерации. Понятно, что это спланированная акция. Подобна той, что была перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. И подобное происходит не только в биатлоне. (Сергей АСТАХОВ)
adamantane'
Пупс138 Больше всех в вопросах допинга мне подозрителен Фуркад. Стоит только на его финиши посмотреть. Все в соплях и слюнях, один Мартен - весь в белом и даже не запыхался. Я не могу припомнить ни одной гонки, где он падал на снег после финиша. Интересно, что он будет делать, когда препараты, которые он сейчас принимает, начнут определять через 5-10 лет? Будет говорить что ничего не знал и доверял своему штабу? 12:11 ________________________А сопли, слюни и пена - это уже другая крайность :). По части "Интересно, что он будет делать, когда препараты, которые он сейчас принимает, начнут определять через 5-10 лет? Будет говорить что ничего не знал и доверял своему штабу?" безоговорочно согласен с Вами!
12:29
Пупс138
Больше всех в вопросах допинга мне подозрителен Фуркад. Стоит только на его финиши посмотреть. Все в соплях и слюнях, один Мартен - весь в белом и даже не запыхался. Я не могу припомнить ни одной гонки, где он падал на снег после финиша. Интересно, что он будет делать, когда препараты, которые он сейчас принимает, начнут определять через 5-10 лет? Будет говорить что ничего не знал и доверял своему штабу?
12:11
adamantane'
Ясное дело, что Индивидуальную гонку выиграть вполне можно, даже не побеждая раньше. Как, например, Маковеев на этапе КМ. Да и Волков, кажется, не только бронзу и серебро в этой дисциплине брал, причём даже на престижных международных стартах.
11:45
adamantane'
shu111 Чутка напомню: "феноменальный" результат Юрловой, случился в индивидуальной гонке и основывался, если я правильно помню гонку, в первую очередь на ее точной стрельбе на фоне промахов остальных участниц. Что такое индивидуальная гонка и насколько часто ее выигрывают "темные лошадки" человеку, хотя бы немного сведущему в биатлоне, объяснять не нужно. Ну и, наконец, "на которой ни до, ни после ничего подобного не удавалось)" - повнимательнее, в следующем году было удачное выступление на этапе КМ в Антерсельве (1 и 3-е место). Парой легких штрихов можно создать некие "намеки на допинг". Если Вы претендуете на объективность, давайте быть внимательнее, у нас же здесь не комиссия так называемого "доктора", уровень доклада которого с трудом дотягивается до средней курсовой в приличном институте. 22:45 21 декабря ___________________________А chezhplayer ангажирован в своём мнении: мол, как же, его любимая нация не добилась успеха в биатлонена ЧМ и ОИ!
11:42
adamantane'
Между прочим, отлично Владимир сказал!
11:41
defender_8
Молодец Драчев! В голове прочно засела теория заговора. А то, что подозревают взвод биатлонистов, это как? Наберитесь терпения и более взвешенно обдумывайте ваши высказывания и комментарии. И поделитесь с нами вашим личным отношением к допингу. Как вы думаете, должна ли Юрьева вернуть призовые, заработанные непосильным, нечестным трудом? Прав ли губернатор, взявший к себе в администрацию допингёра Ловчева (штангиста)? Не стыдно ли вам за легкоатлетов? Насколько "перспективна" Слепцова, которая три этапа доползает до финиша? Вы за чистый спорт? Мы уже насмотрелись и наслушались людей видных и незаметных. Их объединяет одно - они ведут себя как пьяные матросы.
09:38
shu111
Чутка напомню: "феноменальный" результат Юрловой, случился в индивидуальной гонке и основывался, если я правильно помню гонку, в первую очередь на ее точной стрельбе на фоне промахов остальных участниц. Что такое индивидуальная гонка и насколько часто ее выигрывают "темные лошадки" человеку, хотя бы немного сведущему в биатлоне, объяснять не нужно. Ну и, наконец, "на которой ни до, ни после ничего подобного не удавалось)" - повнимательнее, в следующем году было удачное выступление на этапе КМ в Антерсельве (1 и 3-е место). Парой легких штрихов можно создать некие "намеки на допинг". Если Вы претендуете на объективность, давайте быть внимательнее, у нас же здесь не комиссия так называемого "доктора", уровень доклада которого с трудом дотягивается до средней курсовой в приличном институте.
22:45 21 декабря
Czechplayer
shu111 ____ возможно) Но причины таких резких заявлений чехов я озвучивал ранее. Там все в совокупности: и упущенные медали из-за возможных случаев допинга (в частности, женская эстафета была 4-й в Сочи, Коукалова была второй на ЧМ из-за феноменального результата Юрловой, которой ни до, ни после ничего подобного не удавалось), и обида на СБР за их поведение на конгрессе в Кишиневе этим летом. Честно скажу, я понимаю чехов. Надоело им тупо стоять в сторонке и прогибаться под толстосумов.
21:11 21 декабря
Гуру1974
Ясно, что это объявлено перед голосованием в четверг, чтобы получить тот же результат, что получили бобслеисты. А стоит IBU послать их подальше, мол ваше дело...сразу включат заднюю. В общем это способ повлиять на завтрашнее голосование.
20:54 21 декабря
shu111
to Czechplayer И, кстати, бизнесмен, допускающий резкие заявления - зачастую, плохой бизнесмен.
20:44 21 декабря
DV1981
Вообще за бойкот положена дисквалификация...какое-то вафельное руководство в международном биатлоне..посмотрел бы я,что бы было,если бы какой0-то клуб байкотировал лигу чемпионов...большой штраф и дисквалификация...вот и Чехов следовало бы проучить.Бойкот...как дети малые себя ведут.
20:33 21 декабря
shu111
Буду теперь болеть за Габи в общем зачете. Интересно будет посмотреть на ситуацию, если ей понадобятся очки на последнем в сезоне этапе. А мужская чешская сборная - это вдова унтер-офицера.
20:30 21 декабря
Czechplayer
"Это полный бред, необдуманные действия президента федерации" - Драчев вообще не в теме. Этот президент федерации (Иржи Хамза) никогда не принимает необдуманных решений. Как управленец, Хамза во всех проектах добивался успеха (женский баскетбол в 2000-х годах, биатлон в последние несколько лет, я даже не говорю про его бизнес).
20:17 21 декабря