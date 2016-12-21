Владимир Драчев: "Решение чехов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени - полный бред"

Серебряный призер Олимпиады в Лиллехаммере Владимир Драчев назвал полным бредом решение президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзы бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта.

Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона: ВАДА передало IBU список с фамилиями 31 биатлониста из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

- Голословно обвинять можно всех - и наших товарищей-астматиков, и спортсменов с онкологическими заболеваниями, бегающих со справками. Но вина России еще не доказана. Вы для начала докажите это. А получается так, что мы должны оправдываться за то, что могли и не делать, - сказал Драчев. - Никто не любит Россию. Как только были проблемы, все отворачивались от нас, стоит побеждать, так тянут руки здороваться и улыбаются.

- Решение чешской сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени не разделяете?

- Это полный бред, необдуманные действия президента федерации. Понятно, что это спланированная акция. Подобна той, что была перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. И подобное происходит не только в биатлоне. (Сергей АСТАХОВ)