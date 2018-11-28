Владимир Драчев: "От смены руководства спортсмены быстрее не побегут"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил, что необходимо время, чтобы вырастить резерв. По его словам, от смены руководства в СБР спортсмены не станут лучше выступать.

– От смены руководства спортсмены быстрее не побегут. Надо их вырастить, – цитирует ТАСС Драчева. – Посмотрите на работу Елены Вяльбе, сколько лет они шли к тому, чтобы появились лыжники уровня Александра Большунова? Или в прыжках с трамплина у нас появился Евгений Климов. Он же не сразу стал побеждать, а постепенно шел к этому.

У нас есть резерв, именно по этой причине мы сейчас возили по сборам команды по 20 человек. Это позволило оценить всех. Кроме них у нас практически нет никого, кто может составить конкуренцию. Мы будем очень рады, если появятся другие спортсмены, но на сегодня мы имеем тех, кого имеем.

У меня разочарования не будет, поскольку мы целенаправленно готовимся к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Для этого мы обновляем команду, просматриваем всех возможных кандидатов. Не исключаю, что после этого года будут большие перемены. У нас есть замечательные юноши и юниоры, которых мы находим. И они по достижении 21 года уже могут поехать на Олимпийские игры и завоевать там медали, как это удавалось Сергею Чепикову. Надо искать таких людей. У нас прекрасная юниорская команда, надеемся, что из неё на замену придут сильные спортсмены. Сейчас в сборной у нас собраны лучшие, они и поехали на Кубок мира. Но к 2022 году может быть совершенно обновлённая команда.