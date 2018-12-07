Владимир Барнашов: "Бронза Логинова? Великолепное выступление"

Бывший глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов прокомментировал "СЭ" результаты спринта на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу с результатом 24.2,7. Первым стал норвежец Йоханнес Бе – 23.46,3. Вторым - француз Антонен Гигонна с отставанием от победителя в 16,1 секунды.



- Ожидали такого успеха от Логинова? – вопрос Барнашову.

- Великолепное выступление. От Логинова ждали, что в этом сезоне он должен на равных бороться с лидерами мирового биатлона за места на пьедестале. Тем более, после всего, что он пережил (спортсмен не так давно вернулся в строй после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. – Прим. “СЭ”). Александр достоин этого результата. Поздравляю.



- Гараничев не попал в первую двадцатку. Что случилось?

- Евгению однозначно нужно стрелять на ноль, потому что при тех скоростях, которые показывают лидеры, практически всем остальным надо отстреливаться чисто. Единственный, кто может бороться со штрафным кругом за призовые места или за шестерку, это тот самый Саша Логинов. Остальные россияне должны без промахов проходить огневые рубежи, учитывая их нынешнюю форму.



- Как оцените Латыпова, который впервые попал на такой уровень?

- Надо дать человеку, чтобы он почувствовал, что такое Кубок мира. Все-таки его взяли не за красивые глаза. Были же у него результаты на внутренних соревнованиях. Абсолютно нормальное выступление.



- Как оцените шансы у Логинова в гонке преследования?

- Будем ждать от него успеха - он может и умеет бороться. Нисколько не вызывает сомнений его сегодняшнее функциональное состояние. Главное – как пройдет стрельбу. (Арман Мкртчян)