07:55 | БИАТЛОН

Владимир Барнашов: "Акимова может подтянуться до звезд современного биатлона"

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Вице-президент СБР Владимир Барнашов выразил мнение, что на данный момент женскую сборную России нельзя назвать командой. При этом, по словам Барнашова, Татьяна Акимова может дорасти до уровня звезды современного биатлона.

– Соглашусь с Александром Тихоновым: по женской команде нужно "хирургическое вмешательство", – приводят "Известия" слова Барнашова. – Сейчас это не команда. Да, есть Татьяна Акимова. Хорошая девочка, с которой надо работать, особенно в стрелковой подготовке. В перспективе она может подтянуться до звезд современного биатлона. Есть Ира Старых, которая здорово проявила себя в Хохфильцене. И, наконец, есть Ольга Подчуфарова, второй год подряд испытывающая проблемы с физической формой. По остальным сказать нечего – их места должны занять молодые биатлонистки, у которых есть перспективы роста.
 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/666121

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Tis

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