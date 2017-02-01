Виталий Мутко: "Я понимаю Фуркада"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко понимает Мартена Фуркада, который оставил язвительный комментарий к поздравлению Александра Логинова с днем рождения в Instagram. Он добавил, что федерации следует поддержать российского спортсмена.

– Нужно ли СБР реагировать на комментарий Фуркада и учитывать его при формировании состава сборной?

– Учитывать нужно все. Безусловно. Но в первую очередь соблюдать необходимые критерии. Я понимаю Фуркада. Понимаю раздражение многих болельщиков, когда люди получают дисквалификацию, а потом возвращаются. Но ведь им регламентом WADA разрешается возвращаться. Есть норвежский лыжник Сундбю, есть американские легкоатлеты, которые выступали в Рио. Это правовое поле. И нужно уходить от политики и давления, работать по регламенту. У Логинова нет противопоказаний. Считаю, федерации нужно поддержать Логинова. Парень раскаялся, вернулся, своим трудом вышел на высокий уровень. Слепцова вот тоже старается. Было бы запрещено выступать – она бы и не выступала. Давайте не политизировать тему. (Филипп ПАПЕНКОВ)