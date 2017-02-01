Виталий Мутко: "Я понимаю Фуркада"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко понимает Мартена Фуркада, который оставил язвительный комментарий к поздравлению Александра Логинова с днем рождения в Instagram. Он добавил, что федерации следует поддержать российского спортсмена.
– Нужно ли СБР реагировать на комментарий Фуркада и учитывать его при формировании состава сборной?
– Учитывать нужно все. Безусловно. Но в первую очередь соблюдать необходимые критерии. Я понимаю Фуркада. Понимаю раздражение многих болельщиков, когда люди получают дисквалификацию, а потом возвращаются. Но ведь им регламентом WADA разрешается возвращаться. Есть норвежский лыжник Сундбю, есть американские легкоатлеты, которые выступали в Рио. Это правовое поле. И нужно уходить от политики и давления, работать по регламенту. У Логинова нет противопоказаний. Считаю, федерации нужно поддержать Логинова. Парень раскаялся, вернулся, своим трудом вышел на высокий уровень. Слепцова вот тоже старается. Было бы запрещено выступать – она бы и не выступала. Давайте не политизировать тему. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Григорич
Куда он лезет. С бардаком допинговым разабрался что ли уже?
00:56
alex1966
Мутко понимает Фуркада, а большинство наших граждан не понимает как Мутко умудрился стать Вице-премьером РФ , за какие такие заслуги ?
22:13 1 февраля
alex1966
alar Эритропоэтин на 90% вырабатывается почками, но всего на 10% производится в печени. Его завышенное значение наблюдается при беременности...
22:08 1 февраля
sergey.v1968
НСМ, Гэтлин был просто фиолетов = что он отбыл, что не отбыл; что был на ОИ, что не был; - там резон был на фоне проброса ЛА сборной РФ мимо ОИ16, плюс эмфаза была из-за того, что на Ефимову были нападки со стороны амеров, которым Гэтлин - с его намного более богатой историей - был по барабану.
17:59 1 февраля
sergey.v1968
Упс... ненароком Слепцову спалил. Хочется верить, что он имел в виду Старых, просто оговорился, а иначе - некая двусмысленность
17:56 1 февраля
alar
Логинов раскаялся и получил наказание, но ведь кроме него никого не наказали! А ведь кто-то посоветовал ему принимать Эритропоэтин, который случайно в организм с едой или при лечении ОРЗ попасть не может?!
15:16 1 февраля
Michey199
А я не понимаю Мутко. Вообще.
14:25 1 февраля
Andvaraforce
HCM Джастин Гэтлин США несколько раз ловили на допинге, и он выступал на ОИ после дисквалификации. Похожая история с Логиновым. Сколько негатива мы выплеснули на американского бегуна и как защищаем своего спортсмена. Считаю это неправильно.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Негатив был спровоцирован тем, что была отстранена ВСЯ сборная России по л\а СКОПОМ по недоказанному обвинению. Давайте отделять мух от котлет.
14:20 1 февраля
marsey
Kharyok1, да уж :) тут или товарищ М. что-то "перепутал", или журналист :) одно из двух.
13:54 1 февраля
Kharyok1
А вообще, вспоминается бессмертное: "Я ПОНИМАЮ ВАС, ГРУППЕНФЮРЕР, Я ВАС ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ!" (с)
13:43 1 февраля
Kharyok1
2 marsey Не, Леонтич спутал со Старых. Совсем голова у него от дел закружилась. Не успевает отбиваться. Как тут фамилии биатлонисток запомнить.
13:39 1 февраля
marsey
не понял, каким боком тут Слепцова :) её, вроде, на допинге не ловили :) или мы чего-то не знаем?
13:34 1 февраля
HCM
Джастин Гэтлин США несколько раз ловили на допинге, и он выступал на ОИ после дисквалификации. Похожая история с Логиновым. Сколько негатива мы выплеснули на американского бегуна и как защищаем своего спортсмена. Считаю это неправильно.
13:30 1 февраля
mikeV
А я вот совсем не понимаю смысл заданного вопроса. Это г-н Папенков его автор? Он считает, что федерация должна учитывать при формировании состава комментарии в инстаграме спортсменов других стран????? У ваших журналистов совсем уже крышу снесло из-за допинговой темы???
13:29 1 февраля
oze11
Слепцова вот тоже старается.... ////////////////////////// Причем здесь С.Слепцова? Или я что-то пропустил?
13:25 1 февраля
saiga
Дилетант понимает Фуркада, а вот спортсмены России не понимают моториста!
13:10 1 февраля
EnVAnjS
А Слепцовой что за намек?
13:04 1 февраля
alex1966
Саша и Ирина, не обращайте внимание на идиотов и дебилов, которых к сожалению у нас много. Вы молодцы и на сегодня одни из лучших биатлонистов РОССИИ. Успехов и просто будьте повнимательней с едой и витаминами !
13:03 1 февраля