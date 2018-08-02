В списке натурализованных Украиной российских биатлонистов уже более 15 человек

Сборная Украины в последние десять лет очень активно привлекает в свой состав российских и белорусских биатлонистов, не прошедших отбор на своей родине или конфликтующих с местными федерациями. Так, по подсчетам "СЭ", с 2010 по 2014 годы было натурализовано более десяти россиян, правда, большинство из них не сумело закрепиться на Украине и, либо вернулось в России, либо завершило карьеру. В последние три года процесс натурализации россиян замедлился по политическим причинам, но с приходом в женскую сборную Украины российского тренера Андрея Прокунина, похоже, возобновился с новой силой. Напомним, что накануне стало известно о переходе в украинскую команду трех россиянок – Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

В 2010 году украинками стали Наталья Бурдыга, а также сестры Ольга и Юлия Полещиковы.

В 2011 году стало известно о переходе под флаг Украины сразу пяти россиянок Татьяны и Надежды Белкиной, Кристины Степановой, Августы Куликовой и Лилии Горпинич.

В 2013 году были натурализованы Ольга Абрамова и Мария Панфилова, а также Дмитрий Русинов.

В 2014 году попробовали себя в сборной Украины Владимир Семаков и Александр Жирный.

Из недавних громких переходов по маршруту Белоруссия – Украина следует отметить "трансфер" Дарьи Блашко.

При этом сами украинские биатлонисты и биатлонисты тоже порой меняют спортивное гражданство – в частности на молдавское и словенское. (Дмитрий СОМОВ)