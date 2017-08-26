Светлана Слепцова: "Завтра - день Х"

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону в эстафете Светлана Слепцова в своем Инстаграме сообщила, что завтра сделает важное заявление. Напомним, что сегодня россиянка объявила о завершении карьеры.

"Сегодня замечательный день, эмоции переполняют! Спасибо болельщикам на стадионе сегодня, это было что-то невероятное. Наш гимн останется в моем сердце на всегда, так же как и биатлон. Я буду скучать... Завтра день "X", - написала Слепцова в Инстаграме.

Перед этим она приняла участие в чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском и завоевала золотую медаль, не допустив ни одного промаха.