Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:14 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Завтра - день Х"

2

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону в эстафете Светлана Слепцова в своем Инстаграме сообщила, что завтра сделает важное заявление. Напомним, что сегодня россиянка объявила о завершении карьеры.

"Сегодня замечательный день, эмоции переполняют! Спасибо болельщикам на стадионе сегодня, это было что-то невероятное. Наш гимн останется в моем сердце на всегда, так же как и биатлон. Я буду скучать... Завтра день "X", - написала Слепцова в Инстаграме.

Перед этим она приняла участие в чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском и завоевала золотую медаль, не допустив ни одного промаха.

 

Команда !!! За Россию !! Для Вас !!! 🥇🥇🥇🥇🖤#лучсвета

Публикация от S S (@sleptsovass) Авг 26 2017 в 10:21 PDT

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Пушкарь в теме

ГОСПОДЯЯЯЯЯ!Где бы это записать?Черепаха и неадекват ушла...Ох,только бы не вернулась!

22:06

Edgen

Скатертью дорожка.

21:42