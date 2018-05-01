СМИ: Бьорндален может возглавить мужскую сборную России

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален может быть назначен старшим тренером мужской сборной России, утверждает NPK. 44-летний биатлонист объявил о завершении карьеры спортсмена по окончании нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что СБР не стал продлевать контракт со старшим тренером мужской сборной Рикко Гроссом, работавшим с командой с 2015 года.

27 апреля СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.