16:35 | Биатлон

СМИ: Бьорндален может возглавить мужскую сборную России

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Фото AFP
Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Фото AFP
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Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален может быть назначен старшим тренером мужской сборной России, утверждает NPK. 44-летний биатлонист объявил о завершении карьеры спортсмена по окончании нынешнего сезона. 

Ранее стало известно, что СБР не стал продлевать контракт со старшим тренером мужской сборной Рикко Гроссом, работавшим с командой с 2015 года.

27 апреля СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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glavanon

Беги, Уле Эйнар, они и тебя сожрут, эти дети Мордора

17:18

masek13

fksm.. во-во, блин. Как всегда... И главное бабла насыпать, чтоб не увез за раз. А потом.... ..опа в луже, а чья? ХЗ...

17:15

achuburov

Ща он нашим лузерам лекарства привезет правильные, во результаты сразу попрут)

17:10

fksm

Да ,это по нашему..взять никогда ранее не тренировавшего иностранца на огромную зп..действительно,громкое имя же гораздо важнее,оно само медали видимо приносить должно,по логике СБР...занавес короче

16:57

горнолыжник из Горно-Алтайска

И Дашу еще надо брать!

16:49

За Арсеналий с децтва!))

Придётся поцреотам спешно полюбить ненавистного "астматика".)

16:46

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