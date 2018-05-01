СМИ: Бьорндален может возглавить мужскую сборную России

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален может быть назначен старшим тренером мужской сборной России, утверждает NPK. 44-летний биатлонист объявил о завершении карьеры спортсмена по окончании нынешнего сезона.
Ранее стало известно, что СБР не стал продлевать контракт со старшим тренером мужской сборной Рикко Гроссом, работавшим с командой с 2015 года.
27 апреля СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.
glavanon
Беги, Уле Эйнар, они и тебя сожрут, эти дети Мордора
17:18
masek13
fksm.. во-во, блин. Как всегда... И главное бабла насыпать, чтоб не увез за раз. А потом.... ..опа в луже, а чья? ХЗ...
17:15
achuburov
Ща он нашим лузерам лекарства привезет правильные, во результаты сразу попрут)
17:10
fksm
Да ,это по нашему..взять никогда ранее не тренировавшего иностранца на огромную зп..действительно,громкое имя же гораздо важнее,оно само медали видимо приносить должно,по логике СБР...занавес короче
16:57
горнолыжник из Горно-Алтайска
И Дашу еще надо брать!
16:49
За Арсеналий с децтва!))
Придётся поцреотам спешно полюбить ненавистного "астматика".)
16:46