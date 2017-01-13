Симон Фуркад: "Это была катастрофа"

Француз Симон Фуркад выразил разочарование своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Вернувшийся после болезни спортсмен показал только 46-й результат.

– Я хотел бы посмотреть, что именно пошло не так, это катастрофический результат, – цитирует AFP Фуркада. – Первую часть гонки провел хорошо. На стрельбе мог быть лучше. Таким результатом нельзя довольствоваться. Не узнаю себя с начала сезона. Обсудим все с тренерским штабом. Мне нужно заново готовиться к чемпионату мира. Вопрос в том, отправляться ли теперь домой или использовать этап Кубка мира в Антерсельве в качестве тренировки.