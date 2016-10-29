Сестры Семеренко вернутся к соревнованиям в сезоне-2016/17

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что Вита и Валя Семеренко настроены на возвращение к соревнованиям уже в этом сезоне. Валентина ранее собиралась пропустить предстоящий Кубок мира, а Вита не участваовала в прошлом из-за рождения ребенка.

- Валя тренируется и готовится к сезону, - приводит УНИАН слова Брынзака. - Возможно, в декабре она уже будет выступать. Все зависит от ее формы в конкретный момент, какой будет ее состояние к моменту старта конкретного этапа Кубка мира. Что касается Виты, то она тоже рвется в бой. Как вы знаете, она родила ребенка. Как только ей позволят физические кондиции, она также начнет тренироваться. В этом сезоне, конечно, шансов больше выступить у Вали.