Сергей Чепиков: "В молодости мог прийти с дискотеки и бежать наутро Кубок мира"

Бывший биатлонист Сергей Чепиков в интервью "СЭ" отметил, что в 35 лет чувствовал себя лучше, чем в 25. Двукратный олимпийский чемпион, которому в понедельник исполняется 50, признался, что в молодости нарушал спортивный режим.

- Когда-то вы вели дневники.

– Спортивные дневники. Это занятие дисциплинирует. Открываешь – сразу видно, что ты сделал. В какой-то момент я перестал считать километры.

– Что же считали?

– Часы. Развивающие тренировки. Клеточки чертил, мозаикой разложил весь процесс. Знаете, как пошел в гору бодибилдинг?

– Как же?

– Прежде люди тупо качались изо дня в день. Затем сообразили: чтобы нарастить мышцу, надо ей давать восстановиться. Принцип суперкомпенсации – около тридцати часов. Так же и у меня. Давал организму отдых после скоростной работы. Переключался на что-то другое. Не просто "беги больше, кидай дальше". Это позволило задержаться в спорте надолго. Я постоянно видел рост, прибавлял, прибавлял. Потому и Бьорндален никак не закончит. Тоже нащупал методику.

– Реально чувствовали прибавление до тридцати девяти лет?

– Да. Я соревновался только с самим собой.

– Значит, в тридцать пять вы были лучше, чем в двадцать пять?

– Мне кажется, да. В молодости девчонки отвлекали, клубы, пабы… Мог прийти с дискотеки и бежать наутро Кубок мира. Выигрывать! В тридцать пять брал другим. Не распылялся, всю энергию тратил на восстановление. С книжкой лежал. Тренировка, столовая, кровать – вот и весь маршрут. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)