05:30 | БИАТЛОН

СБР утвердил медальный план на Олимпиаду в Пхенчхане

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило медальный план, к выполнению которого должны стремиться тренеры и спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Перед сборной поставлена задача выступить не хуже, чем на Играх в Сочи-2014. Напомним, на домашней Олимпиаде российские биатлонисты выиграли четыре медали, заняв четвертое место в общем зачете: одно золото (мужская эстафета), два серебра (Ольга Вилухина, женская эстафета) и одна бронза (Евгений Гараничев).

– Подготовка к Олимпийским играм 2018 года – безусловно, важнейшая задача для нашей команды, – цитируют главного тренера сборной России Александра Касперовича "Известия". – Мы должны не просто показать успешные результаты в Корее – мы обязаны выступить не хуже, чем в Сочи. Планка поставлена очень высокая.


 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649895

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