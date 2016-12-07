СБР утвердил медальный план на Олимпиаду в Пхенчхане

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило медальный план, к выполнению которого должны стремиться тренеры и спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Перед сборной поставлена задача выступить не хуже, чем на Играх в Сочи-2014. Напомним, на домашней Олимпиаде российские биатлонисты выиграли четыре медали, заняв четвертое место в общем зачете: одно золото (мужская эстафета), два серебра (Ольга Вилухина, женская эстафета) и одна бронза (Евгений Гараничев).

– Подготовка к Олимпийским играм 2018 года – безусловно, важнейшая задача для нашей команды, – цитируют главного тренера сборной России Александра Касперовича "Известия". – Мы должны не просто показать успешные результаты в Корее – мы обязаны выступить не хуже, чем в Сочи. Планка поставлена очень высокая.



