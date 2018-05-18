Павел Ростовцев: "Пока не понимаю, как будет строиться работа тренерского штаба сборной России"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что пока не понимает, как будет строиться работа тренерского штаба сборной России. После избрания на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева команду должен возглавить Анатолий Хованцев.

- Хованцев – очень опытный и заслуженный специалист, но я пока не понимаю, как будет строиться работа тренерского штаба, - приводит "Р-Спорт" слова Ростовцева. - Чем будет заниматься его руководитель, какое влияние он будет иметь на учебно-методический процесс. Было бы хорошо собрать под свое крыло молодых специалистов и заняться их обучением – опыт у Анатолия Николаевича колоссальный. Но что из этого выйдет, как сам Хованцев видит свою работу, мне пока неизвестно.

Поздравляю Владимира Петровича (Драчева) с избранием на пост президента СБР и желаю ему выполнить все обязательства, что были взяты в ходе предвыборной компании. Знаю, что самое страшное для любого политика – это груз невыполненных обязательств.