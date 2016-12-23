Павел Колобков: "СБР не отказывался от турниров в Тюмени и Острове"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что СБР не отказывался от этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове. Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения международных турниров, после того как IBU получил от ВАДА информацию о положительной допинг-пробе 31 российского биатлониста.

- Конечно, не было отказа со стороны СБР от проведения соревнований в Тюмени и Острове, - сказал Колобков. - Это совершенно неправильная формулировка, растиражированная в прессе. Никакого отказа, насколько я знаю, не было. К сожалению, это решение состоялось. Биатлон стал очень популярным видом спорта как раз в этих регионах - Тюмени, Ханты-Мансийске. Спорт должен быть выше и мудрее таких вещей. Считаю, что это неправильное решение международных спортивных федераций. Мы ждали старты и готовились к ним. Надеюсь, в дальнейшем переносов соревнований из нашей страны не будет. Все знают, как Россия проводит у себя спортивные старты. (Михаил ГОНЧАРОВ)