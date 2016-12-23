Олле Далин: "Процесс в отношении СБР и россиян только начинается"

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подчеркнул, что сегодняшние решения в отношении СБР и российских биатлонистов являются лишь началом долгого процесса. Исполком IBU провел в четверг экстренное заседание для изучения выводов специальной комиссии. Она начала работу после передачи союзу от ВАДА документов по 31 российскому биатлонисту, которые при подготовке второй части доклада независимого следователя Ричарда Макларена попали под подозрение в связи с нарушением антидопинговых правил с 2011 по 2015 год.

Союз наложил временную дисквалификацию на двух россиян как следствие возбуждения дисциплинарных дел в их отношении по линии Международного олимпийского комитета (МОК).

– Мы показали, что можем действовать, – приводит Expressen слова Далина. – Теперь будем вести диалог с СБР. Процесс только начинается – посмотрим, к чему это приведет. Постараемся выяснить степень причастности СБР к систематическому использованию допинга.