19:06 22 января | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "Сегодня было более свежее состояние"

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Россиянка Ольга Подчуфарова, занявшая пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве, осталась довольна свои выступлением. По ее словам, он смогла выдержать свой темп.

– В начале этапа видела спину украинской и итальянской спортсменок, – цитирует Подчуфарову официальный сайт СБР. – Ставила себе задачу не дергаться за ними, держать свой темп. Идти тем ритмом, при котором у меня будет гарантированная чистая стрельба. В принципе, на девяносто процентов это получилось.

Пропуск масс-старта был скорее оправдан. Сегодня в гонке было более свежее состояние. Конечно, после индивидуальной гонки были мысли бежать масс-старт. Но уже следующим утром приняли совместное решение, что не стоит этого делать, учитывая прошлогодний опыт и мое нынешнее состояние. Решили, что для командного результата и дальнейшей подготовки к чемпионату мира будет правильнее пропустить эту гонку.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56923/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

"Он смогла" ))))

14:01

болото

это свежее состояние, еле тащилась,все никак не может отойти от прошлого года, сколько можно воостанавливаться

07:03

tryam

еле еле плелась, это называется свой темп, хотя плелась на фоне быстрой украинке, да...

21:25 22 января

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