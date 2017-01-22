Ольга Подчуфарова: "Сегодня было более свежее состояние"

Россиянка Ольга Подчуфарова, занявшая пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве, осталась довольна свои выступлением. По ее словам, он смогла выдержать свой темп.

– В начале этапа видела спину украинской и итальянской спортсменок, – цитирует Подчуфарову официальный сайт СБР. – Ставила себе задачу не дергаться за ними, держать свой темп. Идти тем ритмом, при котором у меня будет гарантированная чистая стрельба. В принципе, на девяносто процентов это получилось.

Пропуск масс-старта был скорее оправдан. Сегодня в гонке было более свежее состояние. Конечно, после индивидуальной гонки были мысли бежать масс-старт. Но уже следующим утром приняли совместное решение, что не стоит этого делать, учитывая прошлогодний опыт и мое нынешнее состояние. Решили, что для командного результата и дальнейшей подготовки к чемпионату мира будет правильнее пропустить эту гонку.