Ольга Подчуфарова: "Прогноз на сезон был не очень хорошим"

Россиянка Ольга Подчуфарова в интервью "СЭ" отметила, что ей комфортно работать с Виталием Норицыным. По ее словам, она мыслит с наставником в одном направлении.

– Осенью вы говорили, что вам комфортно работать с Виталием Норицыным. Можете повторить те слова сейчас?

– С ним мне более чем комфортно. Если какие-то вопросы возникают – они всякий раз разрешаются очень быстро. Не раз бывали моменты, когда я подходила к тренеру и говорила, что хочу сделать так-то и так-то. На что Виталий Викторович отвечает: "А я как раз хотел предложить тебе то же самое". Очень здорово, когда мыслишь с наставником в одном направлении.

– У вас наверняка был план-прогноз на этот сезон. Насколько удается ему соответствовать?

– Изначально тренеры меня в него не посвящали. Они предвидели всю ситуацию куда лучше, чем я. Да и результаты функционального тестирования в июне дали им немало пищи для размышлений. Я довольно поздно узнала прогноз. Он был не очень хорошим.

– Тем не менее, у вас есть медаль чемпионата мира. Насколько она ценна, с учетом всех трудностей, которые вам пришлось пережить?

– Давайте оставим этот вопрос до конца турнира. Впереди индивидуальная гонка, сейчас я хочу полностью сконцентрироваться на ней. (Владимир ИВАНОВ)