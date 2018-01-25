Оле Эйнар Бьорндален: "Без хорошей подготовки не было смысла выступать на чемпионате Европы"

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что не провел хорошей подготовки к чемпионату Европы, поэтому принял решение уступить место другим спортсменам. Он также добавил, что жена Дарья Домрачева и дочь помогли ему пережить ситуацию с непопаданием в состав национальной команды на Олимпиаду-2018.

– Это было тяжелее, чем я думал, как с психологической, так и с практической точки зрения. Были дни, когда было очень трудно заставить себя что-то делать, – приводит VG слова Бьорндалена. – Я был не в силах провести необходимую подготовку. Произошедшее отняло много энергии.

Я не провел оптимальной подготовки с предварительно проведенной интенсивной сессией. А в таком случае не стоит бежать чемпионат Европы. Несмотря ни на что, это международный турнир, а я никогда не выступал на турнирах без приличной подготовки. Так что моим решением было уступить место другим.

Очень помогло то, что со мной были жена и дочь. Без них все было бы еще тяжелее. Они замечательные. Но я уже в порядке.

Напомним, 43-летний Бьорндален не был включен в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане из-за низких результатов в сезоне. Он отправится на соревнования в Корею поддержать Домрачеву.