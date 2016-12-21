Норвегия бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, если IBU не отстранит нарушителей антидопинговых правил

Британский союз биатлонистов на своем официальном сайте сообщил, что сборная Норвегии также готова бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который запланирован на 9 – 12 марта 2017 года. Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.

– Норвегия потребовала, чтобы IBU перенесла все мероприятия, пока проходят процедуры "очищения" от допинговых проблем, – говорится в заявлении Британского союза биатлонистов. – Также норвежцы требуют дисквалифицировать немедленно тех российских биатлонистов, которые указаны в закрытой части доклада Макларена. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех турниров в России.