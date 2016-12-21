Норвегия бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, если IBU не отстранит нарушителей антидопинговых правил

Британский союз биатлонистов на своем официальном сайте сообщил, что сборная Норвегии также готова бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который запланирован на 9 – 12 марта 2017 года. Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры в России из-за фактов, указанных в докладе Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов.
– Норвегия потребовала, чтобы IBU перенесла все мероприятия, пока проходят процедуры "очищения" от допинговых проблем, – говорится в заявлении Британского союза биатлонистов. – Также норвежцы требуют дисквалифицировать немедленно тех российских биатлонистов, которые указаны в закрытой части доклада Макларена. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех турниров в России.
adamantane'
matvey2000 знаете почему норвежцы высказываются не так категорично как чехи и британцы? а германия, казалось бы главный инициатор всех антироссийских санкций, вообще помалкивает? да потому что Холменколен еще впереди, а немецкие сдвоенные этапы вообще на носу... лишиться огромной армии богатых российских болельщиков на родных этапах это сильный удар по доходам... а федерации чехов терять нечего, сливки сняты, бабки подсчитаны... у скасов вообще интереса в этом плане нет... как говорится: просто бизнес, нечего личного... :) 09:13 ___________________________________________+5.
11:58
adamantane'
Да пусть бойкотируют - меньше будет пролито на снег слюны и соплей на финише... Уверен, что те, кто видел все симптомы их "борьбы с астмой", меня поймут.
11:56
adamantane'
Baalex Да уж, человеческой глупости нет предела... А если этот человек еще и брит какой-нибудь... 08:24 ______________________И глупости, и мерзости.
11:55
adamantane'
serg5555 Какой то шизофренический циру. Угрозы байкотировать, если виновных не накажут. А что виновных не наказывают в спорте? Я что то пропустил? Что за клоунада? Нет, тут другое, они хотят чтоб нас всех отстранили без доказательств. Чтоб без разбирательств и доказательств. Вот что они хотят. Они хотят, чтоб отстранили всю нашу сборную на основе одних лишь подозрений. Ведь русский под подозрением это уже значит виновен, а значит должен быть отстранен. Всё просто и понятно 08:09 ______________________________________Похоже на то... Именно этого и добиваются, гады...
11:54
DV1981
Ну так в докладе Макларена сказано не только про Россию,там есть и про других спортсменов...давайте всех отстраним,а то только Русских или они мою бабушку принимающую мельдоний собираются отстранить?Цирк да и только..все дисквалифицированные спортсмены в настоящий момент не участвуют,а все кто участвуют-это чистые спортсмены относительно допинга..их постоянно проверяют.Выходит система проверки допинга несовершенна?Ну тогда она не может гарантировать,что не приимает тот же Фуркад или Норвежцы,да и вообще кто угодно,причем тут одни русские?
09:18
matvey2000
знаете почему норвежцы высказываются не так категорично как чехи и британцы? а германия, казалось бы главный инициатор всех антироссийских санкций, вообще помалкивает? да потому что Холменколен еще впереди, а немецкие сдвоенные этапы вообще на носу... лишиться огромной армии богатых российских болельщиков на родных этапах это сильный удар по доходам... а федерации чехов терять нечего, сливки сняты, бабки подсчитаны... у скасов вообще интереса в этом плане нет... как говорится: просто бизнес, нечего личного... :)
09:13
max14195
Допрыгались допингисты.
08:59
Baalex
Да уж, человеческой глупости нет предела... А если этот человек еще и брит какой-нибудь...
08:24
serg5555
Какой то шизофренический циру. Угрозы байкотировать, если виновных не накажут. А что виновных не наказывают в спорте? Я что то пропустил? Что за клоунада? Нет, тут другое, они хотят чтоб нас всех отстранили без доказательств. Чтоб без разбирательств и доказательств. Вот что они хотят. Они хотят, чтоб отстранили всю нашу сборную на основе одних лишь подозрений. Ведь русский под подозрением это уже значит виновен, а значит должен быть отстранен. Всё просто и понятно
08:09
Max2015
Туринабол-ЭПО-этап КМ в Тюмени. На арене - только сертифицированные сборные-потребители. Падающая на стадион осветительная мачта - бонусом.
07:59
alex1966
А Мы на них бомбочку сбросим.
07:15
честный человечишко
1. в Британии есть биатлон? 2. буква ё, тебе это не грозит, ты к России никакого отношения не имеешь; 3. ладно бы решения "комиссии" хоть дождались; там и так сплошь "друзья нашей страны", так их ещё подталкивают в понижеспинья...
05:06
adamantane'
spetrov, Andersen32, shu111, солидарен с вашими замечаниями и просто высказываниями!!!
01:56
adamantane'
jpanin Бьёрндалена проверьте лучше своего , как он в 50 лет еще бегает имея астму ? 00:35 ______________В 44)
01:55
spetrov
Говорится в заявлении британского... Но на главный вопрос Крейг так и не ответил: почему глава независимой организации WADA отчитывается перед британским парламентом о борьбе с допингом в России?
00:58
Буква Ё
чувствую, приедут только КНДР и Куба. Ну ничего, зато точно победим
00:57
jpanin
Бьёрндалена проверьте лучше своего , как он в 50 лет еще бегает имея астму ?
00:35
Andersen32
Вся эта хрень с бойкотами, говорит только об одном, что России надо реже подставлять щеки, и чаще показывать зубы. Нет не одного доказательства, только какие-то 30 фамилии причем мифические и только русские, которые почему-то не говорят. фуркад выиграл сначала сезона всё, что можно, но он чист, а Малышко 59-ый, да ещё и допингом. Если спорт стал частью политики, то и России надо решать вопросы политическими методами.
23:16 21 декабря
бронепоезд
Я чего-то не пойму.У Норвегии нет своего сайта чтоли.Что-то бриты активизировались,уже за всех высказываются.
22:58 21 декабря
shu111
Чехи выступают от лица французов. Британцы от лица норвежцев. Федерации все больше напоминают СМИ желтого цвета.
22:54 21 декабря
nailsh78
перевести всех астматиков к соревнованиям с инвалидами и умственно отсталыми..к последним можно просто всех норвегов перевести
22:44 21 декабря