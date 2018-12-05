Мужская индивидуальная гонка в Поклюке под угрозой срыва

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил "СЭ", что мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону, которая должна была начаться в словенской Поклюке в 16.15 по московскому времени, находится под угрозой срыва. Из-за тумана ее старт отложили на 16.35 (мск).

– Сейчас мы ожидаем решения, состоится ли старт – в Словении сильный туман, – сказал Губерниев. – В данный момент обсуждается план действий. Решение должны принять в ближайшее время. Сейчас гонку уже отложили на 20 минут, но не исключено, что ее перенесут на завтра. (Арман Мкртчян)