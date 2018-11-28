Майгуров и Голиков вошли в рабочую группу по восстановлению СБР

Виктор Майгуров и Сергей Голиков вошли от Союза биатлонистов России (СБР) в состав рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU), которая занимается вопросом восстановлением полноправного членства национальной федерации. Об этом сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Первый визит делегации IBU в Москву по вопросу восстановления прав СБР состоялся 15 ноября, во время встречи было решено включить российских представителей в состав рабочей группы. Второй визит IBU в российскую столицу намечен на 18 декабря.

- Она (рабочая группа) будет отслеживать выполнение критериев восстановления СБР, сейчас идет их обсуждение и анализ. В нее мы включили двух человек - Виктора Майгурова и Сергея Голикова. Первый в СБР занимается международными делами, второй - исполнительный директор, который отвечает за финансовые и юридические вопросы.

Для восстановления своих прав СБР необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых IBU. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года на фоне допингового скандала в российском спорте.