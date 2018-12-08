Маргарита Васильева: "Показала организму, что такое "тяжело"

Россиянка Маргарита Васильева после спринта на этапе Кубка мира в Поклюке рассказала, что во время гонки ей удалось заставить свой организм работать на пределе возможного, поэтому на заключительном круге дистанции не хватило скорости.

В женской спринтерской гонке в субботу Васильева заняла 13-е место.

- Меня не удивило, что я так много проиграла на финишном круге, так как я начала очень быстро. Понятно, что Кайса Мякяряйнен (победительница гонки - ред.) - очень сильная спортсменка, - цитирует "РИА Новости" Васильеву. - Если по ней ориентироваться, то это тяжело. Она дотерпела, а я не смогла. Я начала не в свою силу, а чуть быстрее, потому что надо разогнать организм, показать ему, насколько должно быть тяжело. В индивидуальной гонке я слабо шла и не показала организму, что такое "тяжело", а сегодня смогла.

То, что я на "стойке" сделала паузу перед заключительным выстрелом, объясняется просто. Сложно, когда ты немножко не в форме, выстрелить все пять сразу. Поэтому я подумала, что лучше отложу пятый выстрел и выполню его спокойно.

Несколько раз на дню связываемся с семьей по WhatsApp. Ребенок смотрит телевизор, и постоянно спрашивает: мама, как ты в телевизор попала? Он понимает, что я спортсменка, ему приятно видеть меня по телевизору. Российские болельщики в отеле не мешают, мне нравится такая атмосфера. Они не просто на нас смотрят, а подбадривают. Бросают всё и приезжают, чтобы нас поддержать. Это круто.