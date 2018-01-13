Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле, Пащенко - десятый

Норвежец Ветле Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Лучшим из россиян стал Петр Пащенко, который занял десятое место.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Кристиансен (Норвегия) – 26.46,3 (0 шт. кругов)
2. Жаклен (Франция) – отставание 3,7 (0)
3. Йессбакк (Норвегия) – 4,5 (0)
4. Вацлавик (Чехия) – 12,7 (1)
5. Богетвейт (Норвегия) – 29,2 (1)
6. Фаб. Клод (Франция) – 31,4 (1)
10. ПАЩЕНКО (Россия) – 41,7 (1)
11. ЛАТЫПОВ (Россия) – 45,3 (2)
24. СУЧИЛОВ (Россия) – 1.32,0 (3)
30. МАЛЫШКО (Россия) – 1.44,5 (3)
36. СЛЕПОВ (Россия) – 1.57,7 (5)
39. ШОПИН (Россия) – 2.02,8 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/
Урфин_Я
Для чего Шопина возили на КМ?! И так понятно было всё... мудрость ТШ велика...
14:58
mayornataly
Шопин шикарен. С нулём на 39 месте))))
14:06