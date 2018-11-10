"Как и предполагалось, Самуэльссон не будет бойкотировать домашний чемпионат мира". Губерниев ответил шведу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил отказом на предложение бойкотировать чемпионат мира в Эстерсунде из-за приостановки работы антидопингового агентства в Стокгольме.

"Друзья, как и предполагалось, наш любезный друг Самуэльссон не будет бойкотировать домашний чемпионат мира по биатлону! Непримиримый парниша заявил, что есть разница между закрытием лабы в Стокгольме и государственной – о как! – системой допинга в России! С... в глаза – божья роса!" - написал Губерниев в Инстаграме.

Ранее Самуэльссон бойкотировал чемпионат мира в Тюмени, объяснив свою позицию тем, что ВАДА приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.