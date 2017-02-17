Ирина Старых: "В эстафете никогда никому не скажу ничего обидного"

Россиянка Ирина Старых после эстафеты на чемпионате мира отметила, что не собирается обвинять ни в чем партнеров по команде, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

Сборная России заняла итоговое 10-е место. Перед последним этапом команда занимала четвертое место, однако Татьяна Акимова упала, сломав палку, и все шансы на медаль были потеряны.

– Чего сейчас больше: радости за свой этап или разочарования от итогового места?

– На самом деле обидно, что мы так низко опустились в протоколе. Но это эстафета, в ней бежит команда. И я никогда никому не скажу ничего обидного. Мы – единое целое и будем поддерживать друг друга в любой ситуации.

– Не хотелось пробежать четвертый этап?

– Все решали тренеры, и наше мнение не учитывалось. У меня спросили, есть ли какие-то пожелания, но я ответила, что мне без разницы.

– Как бежалось с минутой проигрыша?

– Надежда есть всегда. И на каждый старт я выхожу с мыслью отработать по максимуму. Сегодня у меня это получилось.