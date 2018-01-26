IBU примет решение по соревнованиям в России во время Олимпиады

Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение по поводу проведения соревнований в России в сезоне-2017/18 на заседании исполкома, которое пройдет во время Олимпиады в Пхенчхане.

- Исполком IBU хочет сообщить своим партнерам, что проведение запланированных в текущем сезоне соревнований под эгидой организации в России сейчас оценивается, учитывая новую информацию, - говорится в сообщении. - Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в феврале во время Олимпиады.

Напомним, что под вопросом находится проведение этапа Кубка мира в Тюмени (22-25 марта), а также двух этапов Кубка IBU в Увате (8-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта).