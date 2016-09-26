Главный тренер сборной России высоко оценил качество новых винтовок

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что отзывы после отстрелов новых биатлонных винтовок БИ-7-4 вселяют оптимизм. По его словам, стволы получились очень удачными. Ранее концерн "Калашников" передал модернизированные винтовки БИ-7-4 для основного состава национальной команды.

- У нас ствольная коробка с затвором самая лучшая в мире! Сегодня мы добились того, что по крайней мере у этих трех винтовок качество ствола почти аналогично зарубежным стандартам, кучность очень высокая, - приводит "Р-Спорт" слова Касперовича. - Не скажу, что ствол лучше абсолютно, но, по крайней мере, не хуже Anschutz, поэтому - удачно. Мы сами их в работе не использовали. Надеемся, что они будут работать нормально, потому что тестирование прошло в камере при минусовых условиях - и в нормальных, и в полевых, и в тире. Пока отзывы по отстрелам дают оптимизм, что стволы эти очень удачные.

Прекрасный ствол, хорошо работает. Приятно, что люди занимаются спортивным оружием. Надеемся, что на Олимпийских играх хотя бы 50 процентов наших участников будут работать с нашим оружием. Молодежь, которая работает с нашим оружием, удачно выступает на международной арене и на летнем чемпионате. Самое главное - оно безотказное.