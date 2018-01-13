Фенне выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Васнецова и Резцова попали в тройку

Норвежка Хильде Фенне выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Второе и третье место заняли россиянки Валерия Васнецова и Кристина Резцова соответственно.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Фенне (Норвегия) - 21.27,6 (2 шт. круга)

2. ВАСНЕЦОВА (Россия) - отставание 0,2 (0)

3. РЕЗЦОВА (Россия) - 5,9 (1)

4. Кноттен (Норвегия) - 7,1 (0)

5. Кадуриш (Швейцария) - 7,2 (1)

6. Вайдель (Германия) - 22,1 (0)

6. Брун-Ли (Норвегия) - 22,1 (1)

8. СТАРЫХ (Россия) - 23,6 (1)

18. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.00,6 (1)

20. МИРОНОВА (Россия) - 1.05,4 (3)

48. МОРОЗОВА (Россия) - 2.01,0 (4)