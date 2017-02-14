Евгений Редькин: "Скандалы не прекратятся, пока не изменится политическая обстановка"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем. В понедельник тренер чешской команды и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.
– Скандал между Дмитрием Губерниевым и главным тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем никак не может повлиять на выступление российских спортсменов, - сказал Редькин. - Что мы можем сделать для того, чтобы нападки прекратились? Ничего не прекратится, пока не изменится политическая обстановка, так и будут "клевать" нас постоянно. (Любовь КОНЯЕВА)
Влад2017
Очень просто ситуацию решить всех профессиональных провокаторов убрать из медийного пространства и начать 15 пунктов выполнять, а не орать про политику. Изменится все после 2018 года, когда Володю изберут снова и всех проф провокаторов засеют.
13:21
Сильвербой
Да ситуация проста до безобразия: нужно просто Владимиру Владимировичу собрать пресконференцию, объявить что, да, действительно наши хакеры повлияли на выборы в Лимпопо, тогда Айболита признают нелегитимным президентом, Бармалей будет дальше править этой восхитительной страной, вывести войска из Габона (я так понимаю это где-то под украиной), с нас снимут санкции, чехи признаются в любви к Губерниеву и будет всем счастье!!!
13:09