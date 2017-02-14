Евгений Редькин: "Скандалы не прекратятся, пока не изменится политическая обстановка"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем. В понедельник тренер чешской команды и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

– Скандал между Дмитрием Губерниевым и главным тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем никак не может повлиять на выступление российских спортсменов, - сказал Редькин. - Что мы можем сделать для того, чтобы нападки прекратились? Ничего не прекратится, пока не изменится политическая обстановка, так и будут "клевать" нас постоянно. (Любовь КОНЯЕВА)