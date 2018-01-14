Екатерина Юрлова-Перхт: "Ошибки на рубеже – мои. Торопилась и немного дергалась"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, отметила, что чистая стрельба соперников на нее не давила. В гонке Юрлова-Перхт допустила три промаха.

– Сейчас мы переезжаем в Антерсельву, но я стараюсь не думать о прошлых результатах, которые там были, – приводит официальный сайт СБР слова Юрловой-Перхт. – Ошибки на рубеже – мои, я торопилась и немного дергалась. Чистая стрельба соперников не давила. Даже с нулями я не показывала высокого результата.

Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая