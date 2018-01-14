Екатерина Юрлова-Перхт: "Ошибки на рубеже – мои. Торопилась и немного дергалась"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, отметила, что чистая стрельба соперников на нее не давила. В гонке Юрлова-Перхт допустила три промаха.
– Сейчас мы переезжаем в Антерсельву, но я стараюсь не думать о прошлых результатах, которые там были, – приводит официальный сайт СБР слова Юрловой-Перхт. – Ошибки на рубеже – мои, я торопилась и немного дергалась. Чистая стрельба соперников не давила. Даже с нулями я не показывала высокого результата.
Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая
ksuxa
Ошибки твои, а чьи же еще???? не Кайсы же
19:13
Levbereg
Братчанин Да и не будет у тебя результатов уже никогда - ты же не Кайса! 18:08____________________________Единственный кто может взять медаль это Шипулин. И то если очень сильно повезет. Остальная команда- черепашки и даже не ниндзя. Допинга нет- всё стало на свои места.
18:25
Братчанин
Да и не будет у тебя результатов уже никогда - ты же не Кайса!
18:08