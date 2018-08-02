Двукратный олимпийский чемпион: "Тренер уехавших на Украину биатлонисток бросил родину на ржавый гвоздь"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов поделился мнением по поводу переезда трех российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко на Украину вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Он отметил, что если к этому причастен тренер Николай Лопухов, то его надо наказать.

- Три российские биатлонистки-юниорки переехали на Украину вместе со своим тренером Ильей Лопуховым,не написав никаких заявлений об уходе. Как отнеслись к этой ситуации?

- Такие случаи с нами происходят регулярно, потому что люди не вкладывают средств в подготовку или не компенсируют финансовые затраты. Как я понимаю, эти три девушки не сразу смогут выступать за Украину. А для того, чтобы вступать на Олимпиаде, нужно ждать три с половиной года. Поэтому они все продумали. Если это сделал Николай Лопухов, его надо наказать за это дело, хотя бы общественным порицанием. Он получил высокую государственную награду за Олимпийские игры в Сочи и тут же бросил родину на ржавый гвоздь. Это некрасиво.

- Почему наши девушки решились на такие шаги? Как считаете?

- Думаю, что это даст больше возможностей попасть в основной состав национальной команды.

- СБР что-то может сделать, чтобы воспрепятствовать их выступлениям за Украину?

- Нет. Пройдет срок, и они получат право выступать за другую страну. Единственное, наша федерация может получить денежную компенсацию. Это было бы разумно. Вопросы могли бы сняться сами собой. Но я думаю, что этого не будет. Нет у Украины столько средств, чтобы разбрасываться ими. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Вместе с тремя российскими биатлонистками на Украину сбежал их тренер