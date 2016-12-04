17:58 | БИАТЛОН

Домрачева планирует вернуться к этапу Кубка мира в Оберхофе

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Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс сообщил, что Дарья Домрачева хочет вернуться к соревнованиям на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первая гокна немецкого этапа состоится 5 января.

- Дарья в эти дни тренировалась в Шушене, - приводит слова Альберса Sputnik. - Ее планы остаются неизменными: она хочет стартовать уже в немецком Оберхофе на первом в 2017 году этапе Кубка мира. Работает с удовольствием, у нее все получается. Разумеется, пока контрольных стартов она не делала, но то, что я видел в Шушене при работе на огневых рубежах, меня радовало.

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