Домрачева планирует вернуться к этапу Кубка мира в Оберхофе

Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс сообщил, что Дарья Домрачева хочет вернуться к соревнованиям на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первая гокна немецкого этапа состоится 5 января.

- Дарья в эти дни тренировалась в Шушене, - приводит слова Альберса Sputnik. - Ее планы остаются неизменными: она хочет стартовать уже в немецком Оберхофе на первом в 2017 году этапе Кубка мира. Работает с удовольствием, у нее все получается. Разумеется, пока контрольных стартов она не делала, но то, что я видел в Шушене при работе на огневых рубежах, меня радовало.