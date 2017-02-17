Дмитрий Ярошенко: "Смотрел, как бежала Акимова. Ощущение, что бежит какой-то новичок"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что трудно было рассчитывать на успех сборной России в женской эстафете на чемпионате мира. По его словам, в команде нет человека, который мог бы бороться с чемпионками.

– Почему наши девушки так неудачно выступили в эстафете?

– Я бы не сказал, что выступили неудачно. Нам предоставили шанс на третьем рубеже, но мы же объективно понимаем, что у нас в команде нет победителя этого чемпионата, который мог бы бежать на последнем этапе и бороться с чемпионками, например Дальмайер или Коукаловой. Ну, заняли бы наши девчонки шестое место, например. Разница небольшая. Считаю, результат вполне закономерный.

– Не удивились, что Акимову поставили на последний этап?

– Здесь, как в басне Крылова, как не распределяй, играет все равно квартет. Какие еще были варианты? Если бы в запасе были бы еще две спортсменки, на которых можно было рассчитывать… Ну, можно было поставить Старых на последний этап. Но ее поставили с прицелом на то, что она что-то может отыграть, если мы будем уступать. Надеяться, что с первого этапа мы будем делать отрыв и Старых его увеличит для четвертого, а Акимова в комфортных условиях идеально отстреляет и пробежит в свою силу, – это непрофессионально. Поэтому все вполне закономерно, как не расставляй девчонок. Единственное, я смотрел, как бежала Акимова. У нее были какие-то неуверенные, суетливые движения. Не знаю, как они работают с точки зрения психологии, но человек уже побеждал на Кубке мира, и это должно было придать силы. А смотришь - и ощущение, что бежит какой-то новичок. Нужно какое-то хладнокровие. Она уже который год на Кубке мира, психология должна быть железобетонная. Что еще нужно, чтобы быть уверенной в своих действиях? Не нужно прыгать выше головы. Нужно показать то, что ты можешь. Все равно лучше результат не покажешь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)