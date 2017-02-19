Дмитрий Ярошенко: "Нам не хватило пары бриллиантиков в виде личных медалей"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене, отметив, что у Антона Шипулина были хорошие шансы завоевать еще больше наград. В активе России две медали - бронза в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

- Победа в мужской эстафете - это уже очень хороший результат, - сказал Ярошенко. - Не хватило еще пары бриллиантиков в виде личных медалей. У Антона Шипулина были шансы завоевать индивидуальные награды. Это еще раз показывает, насколько высока цена промаха. Еще бы чуть-чуть, пару медалей, и было бы идеально. А так результаты оказались очень похожими на 2008 год, когда мы также взяли бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

- Выступление наших девушек можно назвать провалом или это их реальный уровень?

- Это реальный уровень. В идеале хотелось, чтобы они боролись за бронзовую медаль в эстафете, но для этого нужно, чтобы самочувствие девчонок было получше. Хотя бы такое, какое у них было до этого, когда побеждала Подчуфарова и Акимова. То, что они завоевали бронзу в смешанной эстафете, для них очень хорошо. А в целом наши девушки выступили средненько. Если бы у нас все девчонки были уровня Старых, можно было бы гораздо чаще бороться за призовые места. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)