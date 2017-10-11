Дмитрий Губерниев: "Все вопросы с Фуркадом уладили в личной переписке"

Известный журналист Дмитрий Губерниев, комментируя очередной обмен колкостями с Мартеном Фуркадом в Инстаграме, отметил, что он и французский биатлонист уладили все недомолвки в личной переписке. В то же время, комментатор поблагодарил Фуркада за поддержку "чистого" российского спорта.

– Никакого конфликта с Мартеном нет, – сказал Губерниев. – Все улажено в личной переписке. Никаких проблем нет. Безмерно благодарен Фуркаду за поддержку чистого российского спорта.

– В комментариях был исключительно trash talking?

– Я что-то написал – он ответил, но конфликта нет. С нетерпением ждем биатлонного сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Я устал от ваших ложных обвинений". Новая перепалка Губерниева и Фуркада